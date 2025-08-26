Млада бургазлийка на тротинетка в сблъсък с "Шкода"

© Вчера около 17:00 ч. на кръстовището на бургаските улици "Стефан Стамболов“ и "Струга“, лек автомобил "Шкода Октавия“, управляван от 53-годишен бургазлия при извършване на ляв завой е отнел предимството на насрещно движещото се по пешеходната пътека индивидуално електрическо превозно средство, управлявано от 18-годишна бургазлийка.



Чист късмет е, че момичето не е получило сериозни наранявания.