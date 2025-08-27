Млада рускиня се дрогира, удари няколко водки, качи се на тротинетка, финалът е очакван

© Снимката е илюстративна 18-годишна рускиня е с прорезна рана на главата след падане с тротинетка, съобщиха от МВР. Инцидентът е от ранните часове на вчерашния ден на бургаската улица "Славянска".



След случката пострадалата е подложена на тест за алкохол, който е отчел 1.54 промила в кръвта ѝ. След това ѝ е направен и тест за наркотици, установил употребата на амфетамин.



18-годишната девойка е прегледана в УМБАЛ - Бургас, като е напуснала болничното заведение по собствено желание.