ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
|Млада рускиня се дрогира, удари няколко водки, качи се на тротинетка, финалът е очакван
След случката пострадалата е подложена на тест за алкохол, който е отчел 1.54 промила в кръвта ѝ. След това ѝ е направен и тест за наркотици, установил употребата на амфетамин.
18-годишната девойка е прегледана в УМБАЛ - Бургас, като е напуснала болничното заведение по собствено желание.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Районна прокуратура-Бургас се захвана със стоки – менте
12:35 / 27.08.2025
Цветан Павлев - героят на пожарникарите в Бургаско!
12:18 / 27.08.2025
Решетки за шофьора на буса с мигранти, който катастрофира в Лозен...
10:57 / 27.08.2025
Представят проекта "Акве калиде - любимите терми на владетелите"
10:38 / 27.08.2025
"Грамофонът" на Виктор Калев пак ще се завърти в Бургас
10:07 / 27.08.2025
Бургаски квартал и няколко села в околността остават без вода дне...
10:06 / 27.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Ужас на плажа в Приморско!
10:54 / 25.08.2025
Черноморец е под вода!
12:25 / 25.08.2025
Рядък морски бозайник бе заснет в Приморско
10:12 / 25.08.2025
Откриха мъртво бебе в Царево
15:26 / 25.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета