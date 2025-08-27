Новини
Млада рускиня се дрогира, удари няколко водки, качи се на тротинетка, финалът е очакван
Автор: Николай Парашкевов 12:53Коментари (0)229
©
Снимката е илюстративна
18-годишна рускиня е с прорезна рана на главата след падане с тротинетка, съобщиха от МВР. Инцидентът е от ранните часове на вчерашния ден на бургаската улица "Славянска".

След случката пострадалата е подложена на тест за алкохол, който е отчел 1.54 промила в кръвта ѝ. След това ѝ е направен и тест за наркотици, установил употребата на амфетамин.

18-годишната девойка е прегледана в УМБАЛ - Бургас, като е напуснала болничното заведение по собствено желание.








Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
