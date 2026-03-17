Иван Иванов, който преряза гърлото и уби 11-годишната Никол, е мъжът, който нападна с нож млада жена снощи в Бургас, научи Burgas24.bg.

Както съобщихме, снощи около 23:30 ч. в полицията е получено съобщение от "Шокова зала“ при УМБАЛ – Бургас за постъпила пациентка с прободни рани по тялото. 25-годишната жена от пазарджишкия град Ветрен обяснила, че малко по-рано в апартамент в ж.к. "Меден рудник“ Иванов, който познавала, ѝ е нанесъл прорезни и прободни рани с нож в областта на ръцете, гърдите и гърба.  23-годишният осъждан убиец е задържан моментално.

Припомняме, че жестокото убийство на Никол потресе Бургас в края на август 2017 г. Тялото на 11-годишното момиче бе открито в локва кръв в асансьор в блок 108 в "Меден рудник“. Нападателят ѝ, тогава 15-годишният Иван, бе задържан в дома му на 21 август, ден след кървавото нападение.

В края на септември 2018 г. Бургаският окръжен съд призна Иван за виновен за умишленото убийство на ученичката Никол. Наложено му бе наказание от 8 години затвор при първоначален общ режим, като се приспадна времето, в което е бил в ареста. Семейството му бе задължено да заплати 150 хил. лв. кръвнина на майката на убитото момиче. През март 2019 г. присъдата бе потвърдена от Апелативния съд в Бургас. Няколко месеца по-късно, през ноември 2019 г., Върховният касационен съд намали срока на наложеното наказание на 6 години.