мъжът, който нападна с нож млада жена снощи в Бургас, научи Burgas24.bg.
Както съобщихме, снощи около 23:30 ч. в полицията е получено съобщение от "Шокова зала“ при УМБАЛ – Бургас за постъпила пациентка с прободни рани по тялото. 25-годишната жена от пазарджишкия град Ветрен обяснила, че малко по-рано в апартамент в ж.к. "Меден рудник“ Иванов, който познавала, ѝ е нанесъл прорезни и прободни рани с нож в областта на ръцете, гърдите и гърба. 23-годишният осъждан убиец е задържан моментално.
Припомняме, че жестокото убийство на Никол потресе Бургас в края на август 2017 г. Тялото на 11-годишното момиче бе открито в локва кръв в асансьор в блок 108 в "Меден рудник“. Нападателят ѝ, тогава 15-годишният Иван, бе задържан в дома му на 21 август, ден след кървавото нападение.
В края на септември 2018 г. Бургаският окръжен съд призна Иван за виновен за умишленото убийство на ученичката Никол. Наложено му бе наказание от 8 години затвор при първоначален общ режим, като се приспадна времето, в което е бил в ареста. Семейството му бе задължено да заплати 150 хил. лв. кръвнина на майката на убитото момиче. През март 2019 г. присъдата бе потвърдена от Апелативния съд в Бургас. Няколко месеца по-късно, през ноември 2019 г., Върховният касационен съд намали срока на наложеното наказание на 6 години.
Млада жена за малко да стане нова жертва на убиеца на 11-годишната Никол
© Burgas24.bg
Още по темата
/
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.