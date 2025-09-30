Новини
Младеж се дрогира и остана без БМВ-то си
Автор: Николай Парашкевов 08:27Коментари (0)123
Вчера малко преди полунощ на бургаската улица "Одрин" служители от сектор "Специализирани полицейски сили" към ОДМВР – Бургас спрели за проверка лек автомобил БМВ, с бургаска регистрация, управляван от 19-годишен мъж от с. Свобода, общ. Камено.

Служителите на реда установили, че същият шофира след употреба на наркотични вещества (метамфетамин).

Водачът е задържан със заповед за срок до 24 часа.

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
