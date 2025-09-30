ЗАРЕЖДАНЕ...
|Младеж се дрогира и остана без БМВ-то си
Служителите на реда установили, че същият шофира след употреба на наркотични вещества (метамфетамин).
Водачът е задържан със заповед за срок до 24 часа.
По случая е образувано бързо производство.
