Младеж се дрогира и остана без БМВ-то си

© Вчера малко преди полунощ на бургаската улица "Одрин" служители от сектор "Специализирани полицейски сили" към ОДМВР – Бургас спрели за проверка лек автомобил БМВ, с бургаска регистрация, управляван от 19-годишен мъж от с. Свобода, общ. Камено.



Служителите на реда установили, че същият шофира след употреба на наркотични вещества (метамфетамин).



Водачът е задържан със заповед за срок до 24 часа.



По случая е образувано бързо производство.