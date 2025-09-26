Младежи откраднаха от флекс до детска количка, бургаската полиция ги хвана

© Двама младежи от кв. "Победа", съответно на 18 и 19 години, бяха задържани от полицията след обир на частен дом в Бургас.



Кражбата включвала бебешка количка, детски електрически мотор, дрелка, флекс и други инструменти. Общата стойност на задигнатите предмети е около 600 лв.



След задържането им двамата младежи направили пълни самопризнания.



Работата по случая продължава.