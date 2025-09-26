ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
|Младежи откраднаха от флекс до детска количка, бургаската полиция ги хвана
Кражбата включвала бебешка количка, детски електрически мотор, дрелка, флекс и други инструменти. Общата стойност на задигнатите предмети е около 600 лв.
След задържането им двамата младежи направили пълни самопризнания.
Работата по случая продължава.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Обир в бургаско казино
11:22 / 26.09.2025
Комарджии обраха бургазлия, пръснаха парите в казино
11:14 / 26.09.2025
Затварят за движение част от тази бургаска улица
11:03 / 26.09.2025
Няколко места в Бургаско остават без вода днес
10:34 / 26.09.2025
Община Бургас ще популяризира старите традиции на местните рибари...
10:29 / 26.09.2025
Учени от цял свят подкрепиха кандидатурата на Бургас за Европейск...
10:07 / 26.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Почина голям български актьор!
19:06 / 25.09.2025
Бургас е предупреден!
14:25 / 24.09.2025
Нешка Робева говори за срещите си с Ванга
11:22 / 25.09.2025
Борят се за живота на мъж след челен сблъсък в Бургаско
09:07 / 24.09.2025
Заради ремонти: Части от Бургас остават без вода за седем часа
08:21 / 25.09.2025
Започва втората фаза на Индустриален и логистичен парк Бургас
16:34 / 24.09.2025
Натали Трифонова дари Мартин Чой с дете, а той дори не е при нея
17:31 / 24.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета