|Младежът, паднал от атракцион в Слънчев бряг, е изписан от болницата
16-годишният младеж вече пътува обратно към курорта.
"Фокус" припомня, че по-рано днес трима непълнолетни туристи решили да използват "плаващ дюшек" в Слънчев бряг. По време на движението обаче, един от младежите се изпуснал от дюшека и паднал в морето. Повикан е бил екип на "Спешна помощ", който транспортирал момчето до УМБАЛ - Бургас.
