Музикално-поетичен спектакъл и церемония по награждаването на първото издание на младежкия литературен конкурс "Бургас вдъхновява“ събра млади автори, артисти, музиканти и приятели на поезията в експоцентър "Флора“. Инициативата е на Ученическия комитет към Община Бургас, с подкрепата на Община Бургас и "Младежки международен център“ - Бургас.Официални гости на събитието бяха Михаил Ненов, заместник-кмет "Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“, и Мария Салабашева - директор на ОП "Международен младежки културен център“. Те поздравиха младите творци за смелостта да споделят текстовете си и подчертаха, че именно подобни инициативи изграждат културния облик на Бургас и подкрепят кандидатурата на града за Европейска столица на културата 2032.Конкурсът постави специално творческо предизвикателство - участниците трябваше да включат в стихотворенията си цитат от любими бургаски поети, като така създадат мост между класиката и новите поетични гласове. В тазгодишното издание се включиха 50 младежи в две възрастови групи - 14-18 и 19-30 години. Номинираните творби бяха представени на сцената от ученици от НУМСИ "Проф. Панчо Владигеров“, а музикални изпълнения допълниха празничната атмосфера.Журито на конкурса в състав: Румяна Емануилиду, д-р Лорис Мануелян и Яна Вълчева , отличи следните участници.I възрастова група (14-18 години)• I място - Кристиян Каменов Кръстев (НЕГ "Гьоте“) за стихотворението "Нощният град“;• I място - Димитрина Петрова Гутева (ПГЧЕ "Васил Левски“) за стихотворението "Морето не помни“;• II място - Дария Тодорова Георгиева (НЕГ "Гьоте“) за стихотворението "Под звездите морето мълчи“;• III място - Ева Димитрова Събева (АЕГ "Гео Милев“) за стихотворението "Бургас заспива в синкав полумрак“.Номинирани в тази възрастова група са още:Радина Иванова Бояджиева (ЕГ "Христо Ботев“, Кърджали), Никиян Николаев Димитров (ППМГ "Гео Милев“), Лъчезар Калоянов Куцаров (ПГЕЕ "Константин Фотинов“), Елена Емилова Георгиева (ПГРЕ "Георги С. Раковски“) и Сияна Александрова Костадинова (НЕГ "Гьоте“).II възрастова група (19-30 години)• I място - Росица Филипова Стоянова за стихотворението "Останах жив“;• II място - Ширин Маринова (Медицински факултет при БДУ) за стихотворението "Морето ме повика“.С номинации в тази група бяха отличени още:Калина Тодорова Кунева (Софийски университет "Св. Климент Охридски“) за "Далече остана красивият бряг“ и Ана-Мария Бойкова Симеонова (СУ "Св. Климент Охридски“) за "Нощта дойде“.Всички участници получиха грамоти за участие, а отличените - специални награди, осигурени с подкрепата на Община Бургас, Регионална библиотека "Пейо Яворов“, Авиомузей - Бургас и Издателска къща "Знаци“."Бургас вдъхновява“ ще продължи да насърчава младите хора да творят, да четат и да откриват своя поетичен глас, а градът да се утвърждава като пространство, в което изкуството има дом.