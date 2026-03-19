Иван Иванов, който преряза гърлото и уби 11-годишната Никол в асансьор в Бургас, а в понеделник нападна и наръга с нож млада жена в апартамента си в "Меден рудник“, бе конвоиран преди минути в Съдебната палата, предаде репортер наОчаква се днес окръжният съд в Бургас да определи мярката за неотклонение спрямо 23-годишния рецидивист. Обвинението срещу Иван е за опит за умишлено убийство. Престъплението е квалифицирано по чл.115, вр. чл.18, ал.1 от НК, съобщиха от прокуратурата.Както съобщихме, в понеделник около 23:30 ч. в полицията е получено съобщение от "Шокова зала“ при УМБАЛ – Бургас за постъпила пациентка с прободни рани по тялото. 25-годишната жена от пазарджишкия град Ветрен обяснила, че малко по-рано в апартамент в ж.к. "Меден рудник“ Иванов, който познавала, ѝ е нанесъл прорезни и прободни рани с нож в областта на ръцете, гърдите и гърба. 23-годишният осъждан убиец е задържан моментално.