Вчера малко след 16:00 ч. на пътя Бургас – Варна, непосредствено преди надлез "Каблешково“, поради внезапно излизане на пътното платно на бездомно куче, лек автомобил "Сеат Ибиза“, управляван от 19-годишна бургазлийка, намалил скоростта си, като е блъснат отзад от "Дачия Докер“, управлявана от 24-годишен помориец.Водачката на сеата е получила мозъчно сътресение и е настанена за лечение в болница "Сърце и мозък“.