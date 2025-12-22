Много изненади в бургаския зоопарк
Тази година Дядо Коледа ще бъде повече от щедър – с шейна, еленчета, подаръци и усмивки, готов да превърне зоопарка в истинска коледна приказка.
Огромни плюшени награди и празнични конкурси.
Посетителите ще могат да се включат в няколко коледни конкурса с атрактивни награди – огромни зоо плюшени играчки, които ще зарадват всяко дете (и не само):
• Огромна плюшена мечка
Направете си снимка с Дядо Коледа в коледната шейна с еленчета, качете я във Facebook, тагнете Зоопарк Бургас и харесайте страницата на зоопарка. Няма възрастови ограничения. Всички снимки, на които е тагнат Зоопарк Бургас ще бъдат качени на страничката на зоопарка, а тази с най-много харесвания печели огромната плюшена мечка. Победителят ще бъде обявен на 28 декември.
• Гигантски плюшен носорог
Донесете или изработете коледна играчка и я закачете на една от живите елхи в зоопарка. Не забравяйте да напишете имената и телефон за контакт. Всички играчки ще бъдат снимани и публикувани. Най-харесваната снимка във Facebook печели наградата.
• Голяма плюшена маймуна
Зарадвайте капуцините Дани, Чарли и техните малки с атрактивна играчка за маймуни. Всички играчки ще бъдат снимани и публикувани. Най-изобретателната идея, събрала най-много харесвания, ще спечели огромна плюшена маймуна.
• Реалистичен плюшен вълк
Участвайте със занимателна играчка за полярните вълци Аманда, Марая и Акела (правилата са същите като горе).
• Внушителен плюшен глиган
Направете или донесете играчка за папагалите в зоопарка и се включете в надпреварата за още една впечатляваща награда. (правилата са същите като горе).
Всички участници е необходимо да оставят име и телефон за връзка. Победителите във всички категории ще бъдат обявени на 28 декември в страницата на Зоопарк Бургас във Facebook.
През трите празнични дни Дядо Коледа ще бъде специален гост в Зоопарк Бургас – готов за снимки, смях и празнично настроение.
Всяко дете, което се снима с него в шейната с еленчета, ще получи вкусни коледни лакомства.
На 25 декември от 11:30 ч. Дядо Коледа ще раздава подаръци и на обитателите на зоопарка – вкусотийки и играчки, придружени с любопитни факти за техните навици. Емоциите са гарантирани, когато животните започнат да "разопаковат“ изненадите си.
Още празнични изненади
• Отваря реновираната контактна зона с алпаки – още по-уютна и перфектна за коледни снимки.
• Посетителите ще могат да се снимат с огромна коледна шейна с еленчета, празнични декори и фигури на животни.
• Най-новото попълнение в зоопарка – внушителна скулптура на капибара, вече очаква своите почитатели.
В Всички контактни зони работят всеки ден от 09:00 до 17:00 ч.
