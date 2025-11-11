Много места на юг от Бургас остават без вода заради авария край Ченгене скеле
До отстраняването на аварията без вода ще бъдат населените места - НХК, кв. "Крайморие", в.с. "Отманли", парк "Росенец", в. з. "Росенец", с. Атия , поделение Атия, Рибарско селище, Митков мост, с. Росен, с. Равна гора, в. з. "Черниците", Св. Никола и къмпинг "Градина".
Отделно от това, във връзка с отстраняване на авария на магистрален водопровод
са възможни аномалии и спиране на водоподаването до приключване на населените места от райони Карнобат, Айтос, Камено, захранени от деривация "Камчия-юг“.
Сред тях са с. Зимен, с. Глумче, с. Соколово, с. Козаре, с. Хаджиите, с. Драгово, с. Чукарка, с. Кликач, с. Черноград, с. Поляново, с. Карагеоргиево, с. Пирне, с. Караново, гр. Айтос, с. Малка поляна, гр. Българово, с. Свобода, гр. Камено, с. Кръстина, с. Равнец, с. Братово“ и кв. "Ветрен".
До 12:00 ч. пък без водоподаване ще бъде ул."Македония" в Бургас, в участъка между ул."Патриарх Евтиимий" и ул."Шейново".
