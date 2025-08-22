Много места в Бургаско остават без вода днес

© Различни аварии спряха водоподаването в различни точки от Бургас, видя Burgas24.bg.



Прекъсвания на услугата ще има в района на Гробищен парк зад голям хранителен магазин.



До към обяд днес ще продължат и дейностите върху промишления водопровод в района на град Бургас, над който се работи от няколко дни.



Вода няма да има още в кв. "Рудник", ул. "Перущица"13 и село Маринка ул."Петрова Нива" 23.



Аварии има още в Българово, на ул. "Обходна" и в село Русокастро.



Заради проблем с етернит до 16:00 ч. няма да има вода в село Екзарх Антимово, а до 12:00 ч. ще има ограничение на услугата в село Соколово.



Хотелите "Северина" и "Елит 1" в кв. "Чайка" на Слънчев бряг също ще са със спряна услуга поради авария до отстраняване на проблемите.