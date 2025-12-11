С настъпването на празничния сезон Бургас се преобразява в истинска сцена под открито небе – с богата серия от концерти, които ще звучат до Нова година на площад "Тройката“. Концертите са с безплатен достъп за всички посетители и са част от традицията на Бургас да посреща празничния сезон с музика, радост и добро настроение.Инициативата "Музикален Коледен Бургас“ стартира днес, 11 декември, на площад "Тройката“ от 18:00 часа с проекта "Ladies Sing The Beatles“ и участието на Самуел Мануелян project, които ще представят емблематични песни на легендарната група в ново и оригинално звучене."Музикален Коледен Бургас“ събира на едно място любими изпълнители, български артисти и разнообразие от музикални жанрове, за да сподели с гражданите и гостите на града празнично настроение, топлина и емоция. Инициативата включва 10 концерта, създадени по инвестиция "Бургас – пристан зелен на изкуствата“ № BG-RRP-11.021-0005-C01 от 29.10.2025 г. с финансовата подкрепа на Европейския съюз – СледващоПоколениеЕС, схема за безвъзмездна помощ "Ново поколение местни политики за култура за големи общини“.18:00 часаПлощад "Тройката“Самуел Мануелян projectLаdies Sing The Beatles18:00 часаПлощад "Тройката“Vaicho‘S TrioYavi18:00 часаПлощад "Тройката“"Горещ пясък“Концерт – "Лисицата и котараците“18:00 часаПлощад "Тройката“FOURP.I.F.18:00 часаПлощад "Тройката“Музикален спектакъл на "Жестим“Графа18:00 часаПлощад "Тройката“ТерпентинаДичо18:00 часаПлощад "Тройката“Lemon boxОрлин Павлов18:00 часаПлощад "Тройката“ScarletЯсен и приятели18:00 часаПлощад "Тройката“СилуетВладо Михайлов и група Rewind18:00 часаПлощад "Тройката“Saudade projectМузикалната празнична атмосфера ще продължи с още концерти на площад "Тройката“, част от традиционната предколедна и коледно-новогодишна програма на Община Бургас, която цели да подари емоция и добро настроение за всички жители и гости на града.12:00 часаПлощад "Тройката“ФА "Атанас Манчев“18:00 часаПлощад "Тройката“Таралеща12:00 часаПлощад "Тройката“Оркестър "Жарава“18:00 часаПлощад "Тройката“Stiff Bones18:00 часаПлощад "Тройката“Уикеда14:00 часаПлощад "Атанас Сиреков“Традиционен коледен концерт на ПФА "Странджа“18:00 часаПлощад "Тройката“Еуфория12:00 часаПлощад "Тройката“Жечка Сланинкова и оркестър "Странджа"Очаквайте още кои артисти и изпълнители ще видите на големия Новогодишен концерт в празничната нощ на 31 декември.