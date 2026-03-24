Поради авария днес е спряно водоподаването от водоснабдителна система "Ясна поляна“ в посока Царево. Това ще доведе до смущения или спиране на водата в следните населени места: с. Писменово, к-г "Юг“, с. Фазаново, с. Велика, м. Иванови колиби, к-г "Оазис“, к-г "Арапя“, с. Варвара, к-г "Делфин“, с. Бродилово, с. Синеморец и с. Резово. Водоподаването ще бъде възстановено след отстраняване на аварията.Без вода поради авария ще бъдат още районът на "Бадемовата горичка“ в бургаското село Маринка, както и ул. "Ремсова“ № 9 в кв. "Сарафово“.Водоподаването ще бъде спряно от 08:00 ч. до 17:00 ч. на ул. "Средна гора“ в Българово, в село Черни връх, както и в поморийското село Козичено – от 10:00 до 14:00 ч.