Много населени места в Бургаско остават без вода днес заради аварии

Поредни аварии ще нарушат ВиК услугите в Бургаско, видя "Фокус".



До отстраняването на проблемите вода няма да има в района на бл. 24 в ж.к. "Зорница", а същата е ситуацията и около ул. "Цар Самуил" 8. Авария със захранващ водопровод пък възпрепятства водоподаването в кв. "Лозово".



Същевременно продължават ремонтите по ул. "Патриарх Евтимий", ул. "Уилям Гладстон", ж.к "Славейков", до бл. 10 и бл. 70, където са възможни непредвидени прекъсвания на услугата при настъпване на авария.



Заради аварии вода няма да има още в село Черни Връх, село Константиново, село Тръстиково и югоизточната част на Българово.



До 17:00 ч. ще бъде прекъсната услугата и в района на ул. "Толбухин" в Камено.



До 15:30 заради авария на етернит няма да има вода в карнобатските села Житосвят и Хаджиите.



Поради ремонт на водопровод ще бъде нарушено водоподаването в село Ясна поляна, а ограничението ще продължи до отстраняване на проблемите.