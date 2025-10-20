ЗАРЕЖДАНЕ...
Много пияни и дрогирани шофьори загазиха в Бургаско през последните дни!
"Ауди А 6", управляван от 41-годишен украински гражданин, който шофирал след употреба на алкохол с концентрация - 1.58 промила.
В петък около 01:50 ч. в Малко Търново е заловен 24-годишен мъж зад волана на "Мерцедес“, чийто тест показал, че е употребил наркотични вещества – амфетамин.
В събота около 20:30 ч. в района на бл. 47 в к-с "Меден рудник“ е хванат 30-годишен бургазлия да шофира след употреба на метамфетамин.
Около 22:50 ч. в Айтос за проверка е спрян "Форд Транзит“, управляван от 26-годишен айтозлия, който шофирал след употреба на амфетамин и метамфетамин. Той е отказал да даде кръвна проба и урина за химичен анализ.
Вчера около 08:10 ч. на бургаската улица "Сан Стефано“ е хванат 58-годишен бургазлия да шофира след употреба на алкохол с концентрация от 0,89 промила. Установено е, че е шофирал в изпитателния тригодишен срок, след като е осъден с влязла в сила присъда на състав на айтоския районен съд от 09 февруари 2023 г.
Снощи около 21:10 ч. в Айтос служители от Районно управление – Айтос спрели за проверка лек автомобил "Сузуки Суифт“, управляван от 40-годишен айтозлия, който шофирал след употреба на метамфетамин.
