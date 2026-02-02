Много пияни и дрогирани шофьори заловиха в Бургаско за дни
В петък около 12:45 ч. в района на КПП – Руен за проверка е спрян лек автомобил "Мерцедес“, управляван от 31-годишен мъж от село Трънак. Полицаите установили, че шофира след употреба на наркотични вещества - амфетамин и метамфетамин.
В събота около 00:25 ч. в района до общежитие "Парк“ в Слънчев бряг 41-годишна жена от Свети Влас е хваната да шофира "Тойота“ след употреба на алкохол с концентрация 1,23 промила.
Около 16:10 ч. същия ден в района на КПП - Дигата е заловен 43-годишен шофьор от село Габър зад волана на "Фолксваген Пасат“ да шофира след употреба на алкохол с концентрация 1,40 промила. Около 16.20 в района до комплекс "Гранд Камелия“ е спрян за проверка лек автомобил "Фолксваген Туран“, с полска регистрация, управляван от полски гражданин, живеещ в Долни Чифлик. Тестът за наркотици показал, че шофьорът му е употребил кокаин и канабис.
Малко преди 21:00 ч. в Малко Търново е заловен 56-годишен мъж да шофира "Рено“ пиян - с концентрация 1,59 промила.
Вчера около 04:35 ч. в района на бургаската улица "Стефан Стамболов“ е спрян за проверка лек автомобил "Фолксваген Пасат“, управляван от украински гражданин, който е шофирал след употреба на алкохол с концентрация 1.54 промила.
Снощи около 03:20 ч. в района на бургаската улица "Транспортна“ е хванат 20-годишен бургазлия, управлявал автомобил след употреба на алкохол с концентрация 2,52 промила.
