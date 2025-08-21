Много велосипедисти и хора на тротинетки днес изгоряха в Бургас

© Burgas24.bg Общо 13 фиша и 4 акта са съставени днес на велосипедисти, водачи на тротинетки и МПС в Бургас по време на поредната полицейска операция, насочена към неправилното им движение по пешеходните зони в централната градска част, съобщиха от ОДМВР Бургас за Burgas24.bg.



Съставени са 4 фиша на велосипедисти, 3 на водачи на индивидуални електрически превозни средства, 5 на пешеходци и 1 фиш на водач на МПС за липса на технически преглед. 4 акта са получили водачи на МПС, нарушили изискванията на закона за движение по пътищата.



Припомняме, че пешеходната зона в центъра на града е забранена за движение на велосипедисти и тротинетки. Акцията има за цел да напомни правилата за движение и да насочи ползващите ги към изградените велоалеи. Проверките по пешеходните зони се извършват регулярно, те ще продължат не само през пролетния, но и през летния сезон с различна продължителност и в различен часови диапазон.



