Мобилните центрове за разделно събиране на отпадъци в Бургас продължават работа по летния график

Мобилните центрове за разделно събиране на отпадъци от домакинството и електронни отпадъци в Бургас продължават да обслужват гражданите съгласно утвърдения летен график.



Жителите могат да предават стари батерии, лекарства с изтекъл срок на годност, бои, лакове,гуми, електроуреди и други отпадъци, които не бива да се изхвърлят в общия контейнер от 07:00 до 12:00 часа.



От 1 юли бе въведено лятното работно време, за да се осигурят по-комфортни и безопасни условия както за гражданите, така и за служителите на мобилните центрове през най-горещите часове на деня.



Адреси на мобилните центрове можете да откриете тук.



