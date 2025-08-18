ЗАРЕЖДАНЕ...
|Мобилните центрове за разделно събиране на отпадъци в Бургас продължават работа по летния график
Жителите могат да предават стари батерии, лекарства с изтекъл срок на годност, бои, лакове,гуми, електроуреди и други отпадъци, които не бива да се изхвърлят в общия контейнер от 07:00 до 12:00 часа.
От 1 юли бе въведено лятното работно време, за да се осигурят по-комфортни и безопасни условия както за гражданите, така и за служителите на мобилните центрове през най-горещите часове на деня.
Адреси на мобилните центрове можете да откриете тук.
