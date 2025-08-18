Новини
Мобилните центрове за разделно събиране на отпадъци в Бургас продължават работа по летния график
Автор: Екип Burgas24.bg 16:13Коментари (0)231
Мобилните центрове за разделно събиране на отпадъци от домакинството и електронни отпадъци в Бургас продължават да обслужват гражданите съгласно утвърдения летен график.

Жителите могат да предават стари батерии, лекарства с изтекъл срок на годност, бои, лакове,гуми, електроуреди и други отпадъци, които не бива да се изхвърлят в общия контейнер от 07:00 до 12:00 часа.

От 1 юли бе въведено лятното работно време, за да се осигурят по-комфортни и безопасни условия както за гражданите, така и за служителите на мобилните центрове през най-горещите часове на деня.

Адреси на мобилните центрове можете да откриете тук.









Още новини от Новини от Бургас:
Прокуратурата в Бургас протестира домашния арест на младежа, поме...
17:19 / 18.08.2025
Нелеп инцидент с каруца, теглена от кон в Карнобат
16:26 / 18.08.2025
Задържаха трима след инцидента с парашут в Несебър
15:37 / 18.08.2025
Ето какво откриха бургаски полицаи в мазе в ж.к. "Изгрев"
10:11 / 18.08.2025
Аварии отново спират водата на няколко места в Бургаско
09:34 / 18.08.2025
Затварят част от тази бургаска улица за 10 дни
05:00 / 18.08.2025

В два района от страната се очакват дъжд и гръмотевици днес
08:54 / 17.08.2025
Земетресение в Югоизточна България рано тази сутрин
08:53 / 17.08.2025
НИМХ публикува прогнозата за времето до края на август
14:45 / 17.08.2025
Само по родното Черноморие може да ядеш миш-маш за 18 лв. за миш-маш и пиле с ориз за 15 лева
12:12 / 16.08.2025
Над 800 българи ще вземат до 10 000 лева, но има условия
12:14 / 16.08.2025
Принц Уилям с исторически ход!
08:54 / 17.08.2025
Голям пожар избухна край Българово, евакуират хората
15:02 / 16.08.2025
