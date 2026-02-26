ОУ "Васил Априлов“ тържествено откри иновативен STEM център, който съчетава технологии, наука и вдъхновение. Той е насочен към природните науки, математиката и роботиката, като поставя акцент върху практическите умения, критичното мислене и творческия подход на учениците, съобщиха от Община Бургас."За нас е гордост, че откриваме нашия СТЕМ Център, защото го направихме заедно с децата. Това е вълнение, привилегия и вдъхновение, което ще носят бъдещите инженери, изследователи и най-новите професии след няколко години. Нашата мисия е да правим вашата образователна среда по-добра, защото вие сте нашето бъдеще“, каза директорът на ОУ "Васил Априлов“ Марияна Стефанова.Поздрави към ръководството, към екипа, учениците и гостите на училището от името на кмета Димитър Николов отправи заместник-кметът по образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики в Община Бургас Михаил Ненов."Благодаря ви, защото това което виждаме е нещо различно. Направено е с много въображение и забавление. Това е смисъла на СТЕМ образованието – лаборатория за нови преживявания, които ще влязат в класните стаи и в новия корпус на училището ви, който скоро ще бъде открит. Вдъхновяващо е това, което сте направили“, заяви още заместник-кметът по образование в Община Бургас Михаил Ненов.Възпитаниците на ОУ "Васил Априлов“ демонстрираха пред гостите как новата образователна среда превръща ученето в преживяване, а знанието от учебниците оживява чрез експерименти, дигитални решения и активно им участие."Днес превърнахте деня ми в магия. Бяхте подготвени и демонстрирахте новите технологии и възможности на нашето бъдеще. Възползвайте се от всеки един миг прекаран тук, защото това ще ви даде посоката на вашето бъдеще“, сподели началникът на Регионалното управление по образование Валентина Камалиева.На събитието присъстваха още директорът на общинската дирекция "Образование“ Катя Мишева, председателят на постоянната комисия по правни въпроси в Общински съвет Бургас Иво Баев, директори на бургаски училища и др.Новият STEM включва две основни зони – "Изследователска лаборатория по природни науки“ и "Център за дигитални създатели“.В изследователската лаборатория по природни науки учениците вече ще могат да изследват света чрез технологии от ново поколение. С помощта на VR и AR решения и стереоскопична 3D проекция те ще взаимодействат с виртуални модели и холограми, които правят сложните научни процеси по-разбираеми и въздействащи.В центъра за дигитални създатели идеите се превръщат в реалност. Роботиката, програмирането и 3D моделирането дават възможност на децата не просто да усвояват знания, а да създават – от научни модели до собствени иновативни проекти. Чрез 3D принтиране те могат да материализират въображението си и да видят резултата от труда си в реална среда.STEM средата обхваща и шест виртуални класни стаи с интерактивни дисплеи и видеоконферентни системи, високотехнологична LED видео стена, както и интерактивен магичен под, който съчетава движение и учене, включително в подкрепа на деца със специални образователни потребности. Така училището създава пространство, което е едновременно иновативно, достъпно и вдъхновяващо.С откриването на STEM центъра ОУ "Васил Априлов“ прави важна крачка към образование, което изгражда не само знания, но умения, увереност и вдъхновение, като инвестиция не просто в технологии, а в потенциала на всяко дете.