Модерен STEM център – съвременно образователно пространство, създадено да вдъхновява учениците да изследват, създават и мислят иновативно, бе открито днес в СУ "Константин Петканов“.
Новото пространство е проектирано като среда, в която науката се възприема като "магия, която работи“, а въображението се превръща в реалност чрез технологии, кодове и креативно мислене. Основната цел на STEM центъра е изграждането на практически умения и компетентности в сферите на роботиката, инженерните науки и компютърната графика.
Центърът е разположен на третия етаж на училището и обхваща площ от над 400 кв. м. Той е реализиран по Оперативна програма "Национален план за възстановяване и устойчивост“ и включва направленията "Роботика и кибер-физични системи“ и "Дизайн, 3D и прототипиране“.
Образователната среда е организирана в четири основни функционални зони:
• Център за технологии в креативните индустрии
• Класна стая за креативни дигитални създатели
• Учебна работилница по роботика
• Многофункционално пространство за проекти
По време на откриването гостите имаха възможност да се запознаят отблизо с възможностите на центъра чрез серия от практически демонстрации. В специализираните зали бяха представени:
• дигитален дизайн и видео обработка
• 3D принтиране и прототипиране на модели
• програмиране и управление на роботи
• работа със софтуер за графична обработка и звукозапис
Новият STEM център е още една важна стъпка в развитието на съвременното образование в Бургас – образование, което поставя ученика в центъра на процеса, насърчава креативността и подготвя младите хора за професиите на бъдещето.
С реализирането на този проект училището затвърждава своята роля като иновативна образователна институция, в която знанието се превръща в преживяване, а идеите – в реални решения.
