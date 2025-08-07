ЗАРЕЖДАНЕ...
|Морето в Бургас е "пералня"!
Силният североизточен вятър - "Мелтем" през август ще духа дни наред и ще бъде причина за голямо вълнение по морето. Според старите морски вълци силният "Мелтем" "обръща морето". Затова плажуващите трябва да бъдат особено внимателни в предстоящите дни, когато влизат в морето.
Коментари (0)
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
