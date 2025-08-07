© Булфото виж галерията В Бургас на плажа спасителите днес са нащрек заради бурното море. Червеният флаг изобщо не респектира желаещите да се къпят. Любителите на силни преживявания дори карат джетове сред вълните.



Силният североизточен вятър - "Мелтем" през август ще духа дни наред и ще бъде причина за голямо вълнение по морето. Според старите морски вълци силният "Мелтем" "обръща морето". Затова плажуващите трябва да бъдат особено внимателни в предстоящите дни, когато влизат в морето.