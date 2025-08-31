ЗАРЕЖДАНЕ...
|Мощен порой удави Китен, всичко е под вода!
"Ура имаме язовирче
Река Китен...
А дъжд! Нали бетон и хотел", са само част от коментарите под публикацията.
Валежи над 50 л/кв. м и силни гръмотевици по Черноморието
23:11 / 31.08.2025
Нова шокираща версия за трагедията с АТВ в Слънчев бряг
18:33 / 31.08.2025
20 000 са избрали да пътуват с автобус до морето
15:20 / 31.08.2025
Първият випуск млади лекари от Бургаския държавен университет се ...
10:39 / 31.08.2025
Лечение на морска болест и световъртеж чрез виртуална реалност?
10:35 / 31.08.2025
Масово сезонните търговци по морето нямат цени в левове и евро
10:37 / 30.08.2025
Родопчани в Гърция: Кофти! Никак няма да е приятно!
20:01 / 30.08.2025
Голяма изненада за Сашо Кадиев
12:51 / 31.08.2025
Жена пострада след инцидент в автобус на градския транспорт в Бургас
08:54 / 29.08.2025
Преди минути стана ясно кои области са предупредени за 31 август
12:21 / 30.08.2025
Георги Гюзелев е загиналият при тежката катастрофа край Айтос
10:34 / 30.08.2025
Смърт на плажа в Слънчев бряг
09:18 / 29.08.2025
