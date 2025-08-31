Новини
Мощен порой удави Китен, всичко е под вода!
Автор: Лора Димитрова 23:12
© Meteo Bulgaria
Силен пороен дъжд се изля над град Китен днес вечерта, предизвиквайки сериозни наводнения по улиците. Това съобщиха от Meteo Bulgaria на официалната си Facebook страница.

"Ура имаме язовирче

Река Китен...

А дъжд! Нали бетон и хотел", са само част от коментарите под публикацията.




Валежи над 50 л/кв. м и силни гръмотевици по Черноморието 
23:11 / 31.08.2025
Нова шокираща версия за трагедията с АТВ в Слънчев бряг
18:33 / 31.08.2025
20 000 са избрали да пътуват с автобус до морето
15:20 / 31.08.2025
Първият випуск млади лекари от Бургаския държавен университет се ...
10:39 / 31.08.2025
Лечение на морска болест и световъртеж чрез виртуална реалност?
10:35 / 31.08.2025
Масово сезонните търговци по морето нямат цени в левове и евро
10:37 / 30.08.2025

