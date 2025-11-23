Мощна буря удари Бургас
Валежите се очаква да продължат няколко часа, като с тях ще настъпи и осезаемо захлаждане.
Бурята засегна и ежедневието на бургазлии. Препълненият център в неделния ден се изпразни буквално за минути, а много търговски обекти намалиха активността си заради слабата посещаемост.
Метеоролозите съветват гражданите да избягват излизане при първите признаци на силни гръмотевични бури и да се въздържат от пребиваване във високи открити пространства. Според тях подобни краткотрайни, но интензивни явления са типични за този период от годината и могат да настъпват внезапно.
Внезапна буря се разрази и във Варна. Небето притъмня и над града се изсипа проливен дъжд.
Заради очакваните значителни валежи, за днес е издадено ниво 1 в района на Бургас, съобщава Метео Балканс.
Над Югоизточна България ще има условия и за проливни валежи, като на места количествата могат да достигнат до 20 л/кв.м.
