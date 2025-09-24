Новини
Мотоциклетист катастрофира в Бургас
Автор: Екип Burgas24.bg 09:56
©
Вчера около 21:00 ч. на бургаската улица "Никола Петков“, поради загуба на контрол самостоятелно катастрофира мотоциклет "Априля“, управляван от 39-годишен бургазлия.

Мъжът не е получил сериозни наранявания.








Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Статистика: