Вчера малко след 20:00 ч. на пътя от кв. "Сарафово“ в посока Бургас, поради движение с несъобразена с релефа на пътя скорост, самостоятелно катастрофира мотоциклет "Ямаха“, управляван от 24-годишен бургазлия.Мъжът е получил контузия на таза. Той е прегледан в УМБАЛ - Бургас и е освободен за домашно лечение.