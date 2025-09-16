Мотоциклетист попадна в болница след инцидент в Бургас

© Пореден инцидент с мотоциклетист е станал в Бургас през вчерашния ден, съобщиха от ОДМВР Бургас. Той е възникнал вчера малко след 19:00 ч. в района на пътен възел – "Детелина“, в посока пътен възел



"Тромпета“. Поради движение с несъобразена скорост и загуба на контрол, самостоятелно е катастрофирал, блъскайки се в крайпътна мантинела, мотоциклет "Ямаха“, управляван от 26-годишен мъж от карнобатското село Кликач.



Мотоциклетистът е получил фрактура на дясната подбедрица. Той е настанен за лечение в болница "Сърце и мозък“ – Бургас.