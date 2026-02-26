Вчера около 19:20 ч. на бул. "Ал. Г. Коджакафалията“, в района до бл. 334 в бургаския комплекс "Меден рудник“, мотоциклет "Ямаха“, управляван от 35-годишен бургазлия, поради загуба на контрол, навлиза в лявото пътно платно и блъска в задната лява част насрещно движещия се лек автомобил "Пежо“, управляван от 46-годишна бургазлийка.Мотоциклетистът е получил контузия на дясното коляно. Той е прегледан в УМБАЛ – Бургас и е освободен за домашно лечение.