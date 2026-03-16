Мотоциклетист здраво се потроши след зрелищна катастрофа в Бургас
Мелето, в което е участвало и автомобил, е станало на ул. "Крайезерна".
Именно возилото, управлявано от 49-годишен бургазлия, навлиза в лява лента и отнема предимството на мотоциклетиста. Той, поради движение с висока скорост, застига и блъска автомобила, след което се удря последователно в бордюр и еластична ограда.
За щастие, въпреки сериозните травми, мотоциклетистът е без опасност за живота.
43-годишният мъж продължава лечението си в бургаска болница.
