43-годишен мотоциклетист от Бургас е в болница с множество счупвания в подбедрицата след тежък инцидент на пътя в петък, съобщиха от ОДМВР - Бургас за Burgas24.bg.

Мелето, в което е участвало и автомобил, е станало на ул. "Крайезерна".

Именно возилото, управлявано от 49-годишен бургазлия, навлиза в лява лента и отнема предимството на мотоциклетиста. Той, поради движение с висока скорост, застига и блъска автомобила, след което се удря последователно в бордюр и еластична ограда.

За щастие, въпреки сериозните травми, мотоциклетистът е без опасност за живота.

43-годишният мъж продължава лечението си в бургаска болница.