48-годишен мъж е настанен в УМБАЛ-Бургас, след като мотокар премаза крака му по време на извършване на ремонтни дейности, разбра Burgas24.bg.

Инцидентът се случва вчера преди обяд в техническа база до Ахелой.

Машината е била качена на импровизирана метална рампа, но тръгва назад и затиска крака на пострадалия.

В следствие на това мъжът е с фрактура на лявата бедрена кост.

За щастие, няма опасност за живота му.

По случая е образувано досъдебно производство.