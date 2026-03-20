48-годишен мъж е настанен в УМБАЛ-Бургас, след като мотокар премаза крака му по време на извършване на ремонтни дейности, разбраИнцидентът се случва вчера преди обяд в техническа база до Ахелой.Машината е била качена на импровизирана метална рампа, но тръгва назад и затиска крака на пострадалия.В следствие на това мъжът е с фрактура на лявата бедрена кост.За щастие, няма опасност за живота му.По случая е образувано досъдебно производство.