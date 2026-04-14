39-годишен мъж е със счупена подбедрица след падане с мотор на пътя към Малко Търново в района на село Крушевец, научи Burgas24.bg.

Инцидентът става вчера по обяд, когато пострадалият губи контрол над машината заради движение с несъобразена скорост и пада извън пътя при опит да вземе десен завой.

Мъжът е настанен за лечение в отделението по ортопедия към УМБАЛ-Бургас.