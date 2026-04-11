Община Бургас и тази година ще се погрижи жителите и гостите на града да съпреживеят пълноценно най-светлия християнски празник - Възкресение Христово. За целта ще бъдат монтирани големи екрани отстрани на Катедралния храм "Св. св. Кирил и Методий", които на тази нощ от 23.30 часа ще излъчват Пасхалната служба, отслужена от Негово Високопреосвещенство Сливенски митрополит Арсений, за удобство на миряните на площада, съобщиха от Община Бургас за Burgas24.bg.

Хората, които няма да могат да присъстват на място, също ще бъдат част от празника, тъй като Великденската литургия ще бъде предавана на живо и онлайн, в официалната Facebook страница и в Youtube канала на Община Бургас.