Мъгливо време днес
В планините ще бъде предимно слънчево. Увеличение на облачността ще има в следобедните часове. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, на 2000 метра – около 0°.
По Черноморието ще бъде предимно облачно и на места ще има намалена видимост. Преди обяд ще е почти тихо, а след обяд ще духа слаб вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 7° и 9°. Температурата на морската вода е 6°-9°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
Заловиха 29-годишен с марихуана и "друсан чай" в Росен
17:33 / 23.01.2026
17:20 / 23.01.2026
Прокуратурата в Бургас иска постоянен арест за двама каналджии
17:12 / 23.01.2026
14:11 / 23.01.2026
13:16 / 23.01.2026
Бургазлия ще лежи в затвора заради наркотици
12:11 / 23.01.2026
