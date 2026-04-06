Мъртъв делфин е изхвърлен на брега в района на залива "Вромос", сигнализира читател на Burgas24.bg.

Подаден е и сигнал на 112 като се очаква намесата на компетентните институции, коти да се погрижат за тялото на животното.

По него не се забелязват видими следи от наранявания.

Често обаче се случва делфините да се оплитат в рибарски мрежи и в последствие да загиват заради липса на кислород.