Вчера около 16:00 ч. служители от Граничен полицейски участък – Бургас, прибирайки се към домовете си, задържали на ул. "Захари Зограф“ в кв. "Долно Езерово“ мъж във видимо нетрезво състояние, който шофирал лек автомобил "Опел Мерива“. Униформените установили, че това е 62-годишен бургазлия от същия квартал. Тестът му за алкохол отчел 2,35 промила, съобщиха от ОДМВР - Бургас за Burgas24.bg.

Водачът е отказал да даде кръв за химичен анализ. Задържан е за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.