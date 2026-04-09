В дните от 10 до 13 април жителите и гостите на Бургас ще имат възможност да разгледат три от експозициите на Регионалния исторически музей, съобщиха от Община Бургас за Burgas24.bg.
Археологическата, Природонаучната и Етнографската експозиции ще бъдат отворени за посетители с работно време от 10 до 17 часа.
Входът ще е свободен.
Историческата експозиция ще остане затворена в тези дни поради технически причини.
