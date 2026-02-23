Мъж и жена, известни на МВР, бяха арестувани с 200 грама друсан чай
Също така двамата арестувани са и осъждани.
В петък сутринта служители от Районното управление в града претърсили адрес в Бургас.
Там са открити около 200 грама от т. нар. друсан чай, който при направения на място тест е реагирал на амфетамин.
Намерен е още и метамфетамин, около гр.
Полциията е иззела още електронна везна и шише с ацетон.
По случая е образувано бързо производство.
