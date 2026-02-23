Двама криминално проявени, съотвено 30-годишен мъж и 26-годишна жена, бяха задържани от полицията в Камено заради притежание на наркотици, научиСъщо така двамата арестувани са и осъждани.В петък сутринта служители от Районното управление в града претърсили адрес в Бургас.Там са открити около 200 грама от т. нар. друсан чай, който при направения на място тест е реагирал на амфетамин.Намерен е още и метамфетамин, около гр.Полциията е иззела още електронна везна и шише с ацетон.По случая е образувано бързо производство.