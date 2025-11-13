Мъж от Елхово не спази закона и блъсна жена на пешеходна пътека
©
Случаят е от следобедните часове във вторник.
Инцидентът се разиграва на кръстовището на бургаските улици "Ал. Г. Коджакафалията" и "Петко Росен".
Провинилият се мъж със своя "Сузуки Гранд Витара" при извършване на ляв завой отнема предимството и блъска пресичащата по пешеходна пътека 49-годишна бургазлийка.
В следствие на инцидента жената е с травматичен шок, без опасност за живота, като е прегледана в болница.
Още от категорията
/
Апелативният съд в Бургас гледа мярката на румънеца, арестуван за катастрофата с мигранти край езерото Вая
08:33
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Маратоните в Бургас без затваряне на улици: Предложиха нови трасе...
17:28 / 12.11.2025
Полицаи се натъкнаха на "съкровищница" в Просеник
17:13 / 12.11.2025
Затварят за движение улица в "Изгрев"
16:51 / 12.11.2025
Затварят улица в ж.к. "Зорница" за близо две седмици от утре
14:33 / 12.11.2025
Какво се случва до Часовника?
13:24 / 12.11.2025
Кражба на паркинга на "Мосю Бриколаж" в Бургас
10:12 / 12.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.