34-годишен мъж от Елхово блъсна жена на пешеходна пътека в ж.к. "Меден рудник", разбраСлучаят е от следобедните часове във вторник.Инцидентът се разиграва на кръстовището на бургаските улици "Ал. Г. Коджакафалията" и "Петко Росен".Провинилият се мъж със своя "Сузуки Гранд Витара" при извършване на ляв завой отнема предимството и блъска пресичащата по пешеходна пътека 49-годишна бургазлийка.В следствие на инцидента жената е с травматичен шок, без опасност за живота, като е прегледана в болница.