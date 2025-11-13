Сподели close
34-годишен мъж от Елхово блъсна жена на пешеходна пътека в ж.к. "Меден рудник", разбра "Burgas24.bg".

Случаят е от следобедните часове във вторник.

Инцидентът се разиграва на кръстовището на бургаските улици "Ал. Г. Коджакафалията" и "Петко Росен".

Провинилият се мъж със своя "Сузуки Гранд Витара" при извършване на ляв завой отнема предимството и блъска пресичащата по пешеходна пътека 49-годишна бургазлийка.

В следствие на инцидента жената е с травматичен шок, без опасност за живота, като е прегледана в болница.