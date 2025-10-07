Мъж от Камено бе хванат с 4 кг. марихуана

© Мъж от Камено бе заловен с 4 кг. марихуана след акция на полицията, научи "Фокус".



Вчера около 14.30 ч. служители от Второ Районно управление – Бургас извършили претърсване в частно жилище, разположено на ул. "Сливница" в града, обитавано от 27-годишен мъж от населеното място.



Униформените намерили и иззели марихуана с общо тегло около 4 кг.



Мъжът е задържан за срок до 24 часа.



По случая е образувано бързо производство.