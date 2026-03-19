63-годишен мъж от Средец почина, след като самокатастрофира в бетонна ограда на къща в село Дюлево, научиСигналът за инцидента е подаден вчера малко след 8:00 ч. в Районно управление - Средец.На място пристигнали екипи на полицията и пожарната.Установено е, че от двигателя на автомобила излиза дим, но до възникване на пожар не се е стигнало.В купето на автомобила е открито тялото на мъжа, по което е нямало следи от насилие.То е откарано в "Съдебна медицина" към УМБАЛ - Бургас.В последствие е изяснено, че причината за трагичния инцидент е загуба на контрол върху автомобила и последвалия сблъсък с бетонната стена.По случая е образувано досъдебно производство.