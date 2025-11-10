Сподели close
38-годишен мъж от село Медово запали къщата на сестра си, научи "Burgas24.bg".

Случаят се разиграва рано сутринта в събота в село Бата.

За момента мотивите на извършителя, който направил пълни самопризнания за стореното, остават неизвестни.

Сигналът за пожара е получен около 06.59 ч. в Районно управление – Поморие.

След потушаване на пламъците и оглед на мястото е констатирано, че случаят е умишлен, а в последствие призналият вината си мъж е задържан за 24 часа. 

Работата по случая продължава от служители на Районно управление – Поморие.