38-годишен мъж от село Медово запали къщата на сестра си, научиСлучаят се разиграва рано сутринта в събота в село Бата.За момента мотивите на извършителя, който направил пълни самопризнания за стореното, остават неизвестни.Сигналът за пожара е получен около 06.59 ч. в Районно управление – Поморие.След потушаване на пламъците и оглед на мястото е констатирано, че случаят е умишлен, а в последствие призналият вината си мъж е задържан за 24 часа.Работата по случая продължава от служители на Районно управление – Поморие.