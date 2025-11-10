Мъж от поморийското село Медово запали къщата на сестра си
Случаят се разиграва рано сутринта в събота в село Бата.
За момента мотивите на извършителя, който направил пълни самопризнания за стореното, остават неизвестни.
Сигналът за пожара е получен около 06.59 ч. в Районно управление – Поморие.
След потушаване на пламъците и оглед на мястото е констатирано, че случаят е умишлен, а в последствие призналият вината си мъж е задържан за 24 часа.
Работата по случая продължава от служители на Районно управление – Поморие.
