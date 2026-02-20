Мъж попадна в УМБАЛ Бургас след зрелищна катастрофа с АТВ
Инцидентът се е разиграл вчера по обяд.
Мъжът губи контрол върху машината, блъска се в близкия бордюр и се преобръща на птя.
В следствие на инцидента пострадалият е с контузия в областта на рамото.
По-късно епрегледан в УМБАЛ – Бургас.
В последствие е освободен за домашно лечение.
