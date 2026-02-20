Сподели close
34-годишен мъж от Царевското село Варвара стигна до болница след катастрофа с АТВ, съобщиха от ОДМВР Бургас за Burgas24.bg.

Инцидентът се е разиграл вчера по обяд.

Мъжът губи контрол върху машината, блъска се в близкия бордюр и се преобръща на птя.

В следствие на инцидента пострадалият е с контузия в областта на рамото.

По-късно епрегледан в УМБАЛ – Бургас.

В последствие е освободен за домашно лечение.