34-годишен мъж от Царевското село Варвара стигна до болница след катастрофа с АТВ, съобщиха от ОДМВР Бургас заИнцидентът се е разиграл вчера по обяд.Мъжът губи контрол върху машината, блъска се в близкия бордюр и се преобръща на птя.В следствие на инцидента пострадалият е с контузия в областта на рамото.По-късно епрегледан в УМБАЛ – Бургас.В последствие е освободен за домашно лечение.