36-годишен мъж се бори за живота си в болница след инцидент на строителен обект в Бургас, научиТой е паднал от около 10 метра височина по време на монтирането на покрив на сграда.Сега мъжът се намира в местно лечебно заведение, а травмите му са тежки.Инспекцията по труда вече е започнала проверка по случая, за да се изяснят причините за инцидента, за да се изясни дали има нарушения на ЗБУТ.