30-годишен мъж свърши в ареста, след като бе заловен от полицията с половин килограм марихуана, научиВчера около 19:30 ч. в Районно управление - Несебър е получено съобщение за инцидент в апартамент. Получена е информация за мъж, който троши предмети от домашното обзавеждане с чук.На място е установен 30-годишен криминално проявен несебърлия, като при извършеното претъсване е открита и иззета марихуана с тегло около 500 грама.Мъжът е задържан за срок до 24 часа.По случая е образувано досъдебно производство.