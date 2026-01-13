Мъж задигна строителни инструменти за хиляди левове в Поморие, но полицията го залови
Мъжът е установен от униформените затова, че малко след Нова година е задигнал строителни инструменти на стойност около 5500 лв.
Провинилият се е осъждан и с криминално минало. След ареста той е направил пълни самопризнания.
Откраднатите строителни инструменти са намерени и иззети.
С решение на Районен съд - Поморие помориецът е с взета постоянна мярка "задържане под стража", като същият е приведен в Областно звено "Арести" към бургаския затвор.
