46-годишен помориец е с постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража" заради крупна кражба на материали от строителен обект, научи Burgas24.bg.Мъжът е установен от униформените затова, че малко след Нова година е задигнал строителни инструменти на стойност около 5500 лв.Провинилият се е осъждан и с криминално минало. След ареста той е направил пълни самопризнания.Откраднатите строителни инструменти са намерени и иззети.С решение на Районен съд - Поморие помориецът е с взета постоянна мярка "задържане под стража", като същият е приведен в Областно звено "Арести" към бургаския затвор.