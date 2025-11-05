62-годишен бургазлия почина след челна катастрофа в района на каменната кариера в кв. "Горно Езерово", научиТежкият инцидент е станал вчера по обяд.Мъжът предприема изпреварване, но се блъска в насрещно движещия се камион, управляван от 60-годишен мъж от Бургас.От удара двете превозни средства излизат от пътя.Шофьорът на лекия автомобил е откаран в УМБАЛ - Бургас с линейка, но след това е починал от получените от пътния инцидент наранявания.