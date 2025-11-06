Националната кампания Movember Bulgaria 2025, организирана от фондация "Утре" тече с пълна сила в цялата страна, включително и Бургас. Уролози ще преглеждат профилактично и безплатно в болници, поликлиники и медицински центрове в различни градове от България за трета поредна година. Вече са определени графиците за прегледи в София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Велико Търново, Силистра и Враца, като тепърва се уточняват и още. Почти във всеки ден от месец ноември ще се осъществява преглед в страната.За първи път в Movember Bulgaria се включват и психолози - 8 специалисти ще осигурят възможност за жителите на 7 български града и околностите им да се консултират, в случай че са онкоболни мъже, диагностицирани с животозастрашаващи заболявания, близки на такива или мъже, страдащи от депресия или сериозен психологичен проблем.В Бургас двама специалисти са се включили в кампанията с безплатни консултации, за да се погрижат както за физическото, така и за душевното здраве на мъжете в града и околността.Д-р Панчо Панчев, специалист уролог с богат опит, предлага безплатни профилактични прегледи за мъже всяка сряда през месец ноември между 16:00 и 17:45 часа в ДКЦ "Св. Георги Победоносец" (ул. "Ванче Михайлов“ №1). Часовете за 5 ноември се запълниха и проведоха успешно, но все още има свободни слотове за 12, 19 и 26 ноември.Психологът Лора Иванова пък предлага безплатно консултации за мъже с депресия, тревожност, травми, тежки заболявания или други проблеми, отразяващи се на психиката им и качеството им на живот. За удобство на бургазлии тя ще работи в почивен ден - на 15 ноември, събота, от 10 до 17 часа в МБАЛ "Сърце и мозък“, ул. "Здраве“ №29.И двамата работят с предварително записване на часове, за да се избегне струпване на хора. Запазването на час се прави през сайта на фондацията, която организира Movember Bulgaria - www.fondaciyautre.com. Възползвайте се!Movember е световно движение, което има за цел да повиши осведомеността на обществото за здравословните проблеми на мъжете като рака на простатата, рака на тестисите и психичните проблеми, водещи до самоубийство. В подкрепа на кампанията всяка година мъже от цял свят си пускат мустаци и/или брада, които остават върху лицата им през месец ноември.Българската фондация "Утре" и нейните партньори обаче отиват по-далеч. През последните 2 години бяха организирани 7 дни за прегледи за рак на простатата и рак на тестисите, напълно безплатни за участниците в тях. Възползваха се над 100 мъже, които се погрижиха за своето здраве и се информираха за болестите и рисковете, свързани с тях. В рамките на кампаниите бяха организирани над 10 корпоративни събития за повишаване информираността относно грижата за мъжкото здраве, като най-популярното беше "Разговор за мъжко здраве“ с уролозите от екипа. Тази година обхватът на кампанията е утроен, а броят на участващите лекари в цялата страна е многократно повече от преди. И всичко това - безплатно с една единствена кауза - здравето на българския мъж и превенцията на заболявания, които могат да доведат до преждевременна смърт. Това може да се постига чрез редовни профилактични прегледи.Партньори на кампанията тази година са Българска асоциация по психоонкология, фондация BCause, Longevia Health, Обединена българска банка, Paysafe, аптеки 36,6 и др. С безценна помощ и съдействие се включиха също общините Пловдив, Варна, Русе, Велико Търново, Силистра и Враца, както и медицинските заведения КОЦ-Враца, КОЦ-Велико Търново, УМБАЛ Медика Русе и др.Повече за болестите, за превенцията на които Movember Bulgaria се бори.Ракът на простатата представлява неконтролиран растеж на клетки в простатата - жлеза в мъжката репродуктивна система под пикочния мехур. Най-застрашени са мъжете над 50 г., като рискът напредва с възрастта. Този рак се развива бавно, но все пак е ключово за лечението му да бъде открит навреме. Всяка година се диагностицират 1,2 милиона случая на рак на простатата, а 350 000 души умират от тази болест. Така тя се оказва втората най-смъртоносна ракова болест сред мъжете по света. Един на осем мъже се диагностицира с рак на простата в даден момент от живота си, а един на 40 умира от това. При 80% от случаите, ракът е ограничен до простатата и е с нисък риск за разпространение. 99% от мъжете, диагностицирани с такъв, живеят повече от 10 години след диагнозата. Това се постига благодарение на редовни прегледи при уролог и контрол над ситуацията. Ако туморът на простата метастазира и се разпространи към други органи, което би могло да се получи, ако той не се проследява от лекар, то шансът за оцеляване повече от 5 години е между 30 и 40%.Ракът на тестисите се лекува по-лесно, стига да бъде открит навреме. Дори да се е разпространил, химиотерапията помага при около 80% от случаите. Открива се при около 700 000 души годишно. Най-рисковата възраст е между 20 и 34 години. Генетичната обремененост и заседналият начин на живот са сред факторите за развитие на този рак. Рискът при белите мъже е 4-5 пъти по-висок отколкото при чернокожите и 3 пъти по-висок спрямо азиатците. Дори да се наложи отстраняване на засегнат от рак тестис, плодовитостта се запазва, тъй като другият компенсира.Самоубийствата също са риск за мъжете и са в топ 10 причинители на смърт. Човек може да реши да се самоубие при крайно отчаяние или наличие на психичен проблем. Консултация с психолог или психиатър може да изиграе решаваща роля за предотвратяването на такова фатално действие. Между 800 000 и 1 000 000 души се самоубиват всяка година. Рискът от самоубийство е между 3 и 4 пъти по-голям при мъжете, отколкото при жените, а при хората на възраст над 65 години - до 10 пъти. Депресията, биполярното разстройство, шизофренията, пристрастеността към упойващи вещества са сред основните рискови фактори за самоубийство.Всички болести и проблеми, за чиято превенция кампанията Movember Bulgaria се бори, могат да бъдат лекувани, стига да бъдат открити навреме. Затова ви съветваме да се възползвате от тази възможност за безплатни профилактични прегледи. Не губите нищо, а напротив - полагате важна грижа за своето здраве и дълголетие.