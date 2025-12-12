"Музикален Коледен Бургас“ продължава и в следващите дни с весело настроение и три последователни концертни вечери, които ще съберат на едно място модерни жанрове, нови музикални проекти и утвърдени български изпълнители. От 12 до 14 декември Бургас ще се превърне в сцена за стилна, разнообразна, емоционална и вдъхновяваща музика.Днес, 12 декември, е втората вечер от програмата на "Музикален Коледен Бургас“ и е посветена на модерния поп, фънк и джаз. На сцената първи ще излязат VAICHO’S TRIO – фънки-джаз проект на Венцислав Велев в компанията на Георги Русев (бас) и Атанас Миларов (барабани).След тях публиката ще чуе YAVI – българо-белгийски изпълнител с впечатляващ глас и разпознаваем стил. Той ще представи своя характерен звук, комбиниращ поп естетика и соул елементи.Още по-впечатляваща е програмата на откритата коледна сцена на площад "Тройката“ в съботната вечер. Милица Гладнишка ще представи проекта си "Лисицата и Котараците“ – музикален спектакъл в стил "трубадури“, който преплита истории от големи литературни произведения с авторски композиции и жанрове от джаз и рок до фламенко, поп и реге. На сцената ще бъдат още Иван Велчев и Николай Воденичаров – Никеца, които със своите гласове и инструментални умения създават истински звуков "ураган“.Вечерта ще продължи с концерт на обичаната бургаска група "Горещ пясък“.Неделната вечер от фестивала е поверена на една от най-обичаните български банди – P.I.F. Феновете ще чуят емблематичните "Приказка“, "Колело“, "Опус 4“, "Камбаните“ и още много любими песни.Всички концерти от инициативата "Музикален Коледен Бургас“ започват в 18:00 часа и са със свободен вход.Заповядайте на площад "Тройката“, за да споделите вечери, изпълнени с музика на живо, коледен дух и празнично настроение.Ето и пълната програма на фестивала:18 декември /четвъртък/18:00 часаПлощад "Тройката“Музикален спектакъл на "Жестим“Графа19 декември /петък/18:00 часаПлощад "Тройката“ТерпентинаДичо20 декември /събота/18:00 часаПлощад "Тройката“Lemon boxОрлин Павлов21 декември /неделя/18:00 часаПлощад "Тройката“ScarletЯсен и приятели27 декември /събота/18:00 часаПлощад "Тройката“СилуетВладо Михайлов и група Rewind28 декември /неделя/18:00 часаПлощад "Тройката“Saudade projectМузикалната празнична атмосфера ще продължи с още концерти на площад "Тройката“, част от традиционната предколедна и коледно-новогодишна програма на Община Бургас, която цели да подари емоция и добро настроение за всички жители и гости на града.Ето какво още предстои до Рождество Христово:14 декември /неделя/12:00 часаПлощад "Тройката“ФА "Атанас Манчев“17 декември /сряда/18:00 часаПлощад "Тройката“Таралеща21 декември /неделя/12:00 часаПлощад "Тройката“Оркестър "Жарава“22 декември /понеделник/18:00 часаПлощад "Тройката“Stiff Bones23 декември /вторник/18:00 часаПлощад "Тройката“Уикеда25 декември /четвъртък/14:00 часаПлощад "Атанас Сиреков“Традиционен коледен концерт на ПФА "Странджа“26 декември /петък/18:00 часаПлощад "Тройката“Еуфория27 декември /събота/12:00 часаПлощад "Тройката“Жечка Сланинкова и оркестър "Странджа"Очаквайте още кои артисти и изпълнители ще видите на големия Новогодишен концерт в празничната нощ на 31 декември.