"Музикален Коледен Бургас" на "Тройката" продължава с концерти на Yavi, Милица Гладнишка и P.I.F.
Днес, 12 декември, е втората вечер от програмата на "Музикален Коледен Бургас“ и е посветена на модерния поп, фънк и джаз. На сцената първи ще излязат VAICHO’S TRIO – фънки-джаз проект на Венцислав Велев в компанията на Георги Русев (бас) и Атанас Миларов (барабани).
След тях публиката ще чуе YAVI – българо-белгийски изпълнител с впечатляващ глас и разпознаваем стил. Той ще представи своя характерен звук, комбиниращ поп естетика и соул елементи.
Още по-впечатляваща е програмата на откритата коледна сцена на площад "Тройката“ в съботната вечер. Милица Гладнишка ще представи проекта си "Лисицата и Котараците“ – музикален спектакъл в стил "трубадури“, който преплита истории от големи литературни произведения с авторски композиции и жанрове от джаз и рок до фламенко, поп и реге. На сцената ще бъдат още Иван Велчев и Николай Воденичаров – Никеца, които със своите гласове и инструментални умения създават истински звуков "ураган“.
Вечерта ще продължи с концерт на обичаната бургаска група "Горещ пясък“.
Неделната вечер от фестивала е поверена на една от най-обичаните български банди – P.I.F. Феновете ще чуят емблематичните "Приказка“, "Колело“, "Опус 4“, "Камбаните“ и още много любими песни.
Всички концерти от инициативата "Музикален Коледен Бургас“ започват в 18:00 часа и са със свободен вход.
Заповядайте на площад "Тройката“, за да споделите вечери, изпълнени с музика на живо, коледен дух и празнично настроение.
Ето и пълната програма на фестивала:
18 декември /четвъртък/
18:00 часа
Площад "Тройката“
Музикален спектакъл на "Жестим“
Графа
19 декември /петък/
18:00 часа
Площад "Тройката“
Терпентина
Дичо
20 декември /събота/
18:00 часа
Площад "Тройката“
Lemon box
Орлин Павлов
21 декември /неделя/
18:00 часа
Площад "Тройката“
Scarlet
Ясен и приятели
27 декември /събота/
18:00 часа
Площад "Тройката“
Силует
Владо Михайлов и група Rewind
28 декември /неделя/
18:00 часа
Площад "Тройката“
Saudade project
Музикалната празнична атмосфера ще продължи с още концерти на площад "Тройката“, част от традиционната предколедна и коледно-новогодишна програма на Община Бургас, която цели да подари емоция и добро настроение за всички жители и гости на града.
Ето какво още предстои до Рождество Христово:
14 декември /неделя/
12:00 часа
Площад "Тройката“
ФА "Атанас Манчев“
17 декември /сряда/
18:00 часа
Площад "Тройката“
Таралеща
21 декември /неделя/
12:00 часа
Площад "Тройката“
Оркестър "Жарава“
22 декември /понеделник/
18:00 часа
Площад "Тройката“
Stiff Bones
23 декември /вторник/
18:00 часа
Площад "Тройката“
Уикеда
25 декември /четвъртък/
14:00 часа
Площад "Атанас Сиреков“
Традиционен коледен концерт на ПФА "Странджа“
26 декември /петък/
18:00 часа
Площад "Тройката“
Еуфория
27 декември /събота/
12:00 часа
Площад "Тройката“
Жечка Сланинкова и оркестър "Странджа"
Очаквайте още кои артисти и изпълнители ще видите на големия Новогодишен концерт в празничната нощ на 31 декември.
