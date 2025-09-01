Музикалното училище в Бургас има нов директор

© Facebook Димитър Маджаров е новият директор на Националното училище по музикални и сценични изкуства "Проф. Панчо Владигеров“ в Бургас.



Това показват резултатите от проведения в края на месец август конкурс за длъжността в Министерството на културата. Те са публикувани на сайта на ведомството.



Димитър Маджаров бе дългогодишен директор на общинското предприятие "Летен театър, фестивали и концерти" в морския град и преподавател в учебното заведение.



На конкурса заедно с него се яви и оперната певица Биляна Данаилова.



До конкурса се стигна заради изтичане на мандата на досегашния директор на учебното заведение Златина Пантелеева. Тя заемаше длъжността над 10 години.