Музикалното училище в Бургас има нов директор
Автор: Николай Парашкевов 14:56Коментари (0)91
© Facebook
Димитър Маджаров е новият директор на Националното училище по музикални и сценични изкуства "Проф. Панчо Владигеров“ в Бургас.

Това показват резултатите от проведения в края на месец август конкурс за длъжността в Министерството на културата. Те са публикувани на сайта на ведомството.

Димитър Маджаров бе дългогодишен директор на общинското предприятие "Летен театър, фестивали и концерти" в морския град и преподавател в учебното заведение.

На конкурса заедно с него се яви и оперната певица Биляна Данаилова.

До конкурса се стигна заради изтичане на мандата на досегашния директор на учебното заведение Златина Пантелеева. Тя заемаше длъжността над 10 години.








