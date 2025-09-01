ЗАРЕЖДАНЕ...
|Музикалното училище в Бургас има нов директор
Това показват резултатите от проведения в края на месец август конкурс за длъжността в Министерството на културата. Те са публикувани на сайта на ведомството.
Димитър Маджаров бе дългогодишен директор на общинското предприятие "Летен театър, фестивали и концерти" в морския град и преподавател в учебното заведение.
На конкурса заедно с него се яви и оперната певица Биляна Данаилова.
До конкурса се стигна заради изтичане на мандата на досегашния директор на учебното заведение Златина Пантелеева. Тя заемаше длъжността над 10 години.
