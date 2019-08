Музиканти от Белгия, Корея, САЩ, Франция и България се качват на "Джаз в Бургас"

© Флора Бургас



0 коментара за Флора Бургас Приморски парк



Фестивалът в Бургас ви очаква, а промо билети, все още можете да закупите от GRABO.



Вижте пълната програма и за трите дни /15-17 август/:



15 август / четвъртък / - 20.00 часа



1/ "Ecology" by Dimitar Karamfilov



Марина Господинова- вокал



Владимир Кърпаров- саксофон



Константин Костов- пиано



Димитър Карамфилов- бас



2/ "Jihye Lee Quartet"



Jihye Lee / Корея/ - вокал



Stefan Debevere /Белгия/- саксофон



Събин Тодоров- пиано



Димитър Семов- барабани



ФЕСТИВАЛЕН ДЖЕМСЕШЪН



16 август /петък/ - 20.00 часа



1/ Милен Киров " Piano solo concert"



Милен Киров - пиано



2/ "Бургас биг бенд" с диригент Анастас Камиларов



3/ " Закър джаз квартет"



Мартин Ташев - тромпет



Гейбриъл Закър / САЩ/- пиано



Михаил Иванов - контрабас



Емил Пехливанов - ударни



ФЕСТИВАЛЕН ДЖЕМСЕШЪН



17 август /събота/ - 20.00 часа



1/ "MEY fead JCAT "Love and Receive"



Мей - вокал



Тома Кордогли /Франция/ - бас



Александър Готие /Франция/ - барабани



Специални гости:



Димитър Льолев- саксофон



Мирослав Турийски- пиано



2/ "The Teachers"



Цветан Недялков- китара



Веселин Койчев- китара



Христо Минчев- бас



Кристиан Желев- барабани



3/ " Антони Дончев трио" със специален гост Симеон Щерев- Банана



Симеон Щерев - Банана - флейта



Антони Дончев - пиано



Виктория Кирилова- контрабас



Мартин Хафизи – ударни



ФЕСТИВАЛЕН ДЖЕМСЕШЪН



Организаторите си запазват правото за промени в програмата, които ще бъдат публикувани своевременно.



Билети може да намерите ище на касите на Експо център "Флора", лятна каса "Часовника" и онлайн на Grabo, Eventim и Urbo.



Ценови категории:



- за ден - 20.00 лв.



- за два дни - 35.00 лв.



- за три дни - 45.00 лв.



- за четири дни - 55.00 лв.



- за пет дни - 60.00 лв.



- за шест дни - 65.00 лв.